France vs Spain World Cup semi-final draws 600 fans to Olympian City all-night viewing party

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Egypt coach blasts refereeing and turns his back on World Cup
08-07-2026 04:26 HKT
Portugal coach Roberto Martinez confirms departure after loss
07-07-2026 08:34 HKT
Ronaldo says his last World Cup is over but Portugal decision can wait
07-07-2026 08:24 HKT
Euphoric homecoming for Cape Verde after heroic World Cup run ends
06-07-2026 04:21 HKT
Gabriel Martinelli's late winner helps Brazil rally past Japan
30-06-2026 04:34 HKT
Over 300 fans pack Olympian City for Japan-Brazil World Cup clash
30-06-2026 02:03 HKT
Low-income households entering work to get up to $45,000
13-07-2026 19:34 HKT
Mainland woman arrested after allegedly using counterfeit $1,000 banknotes
13-07-2026 12:56 HKT