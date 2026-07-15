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NEWS

France vs Spain World Cup semi-final draws 600 fans to Olympian City all-night viewing party

NEWS
2 hours ago
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About 600 football fans gathered at Olympian City shopping mall in the early hours of Wednesday to watch the World Cup semi-final between France and Spain, with many arriving early in jerseys, flags and cheering gear to secure spots.

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The atmosphere was electric as fans cheered, chanted and beat drums for their teams. A teenage boy with the French flag painted on his face said he had supported France since 2018 and predicted they would win the tournament. He said he expected France to beat Spain 2-1 and named Kylian Mbappé as his favourite player.

World Cup 2026 France vs Spain Olympian City

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