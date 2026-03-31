City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
NEWS

Pokémon card seller, 24, robbed during $90,000 deal in Kwun Tong, one arrested

NEWS
49 mins ago
A 24-year-old man was attacked and robbed while trying to sell a Pokémon card valued at HK$90,000 in Kwun Tong on Monday afternoon, but managed to recover the card after chasing down the suspect, police said.

The incident occurred around 2pm near Exit B of Kwun Tong MTR station. The seller, surnamed Chan, was meeting a 35-year-old man surnamed Ng for the transaction when Ng allegedly snatched the card and fled towards Exit D.

Chan gave chase and managed to catch up with Ng, but was stopped on a footbridge near Exit D by another man who assaulted him. The attacker fled towards Yuet Wah Street while Ng was apprehended.

Police arrived at the scene following reports from passers-by. Ng was arrested on suspicion of "assault occasioning actual bodily harm" and "theft." The Pokémon card was recovered, and the seller suffered no property loss.

The case is being handled by the Kwun Tong district criminal investigation team. Chan sustained abrasions to his forehead and hands and was taken conscious to United Christian Hospital for treatment. Police are investigating the identity of the second attacker and any connection between the suspects.

Kwun Tong Pokémon card robbery

Foreign man arrested in Kwun Tong industrial building drug bust, $730,000 haul seized
NEWS
17-03-2026 06:02 HKT
Man steals gold ring at Kwun Tong shop, caught fleeing barefoot
NEWS
20-02-2026 19:40 HKT
Masked knifemen rob garage in Pat Heung
NEWS
16-01-2026 04:55 HKT
Man slashed in Kwun Tong, attackers flee by car
NEWS
14-01-2026 00:26 HKT
Man dies after falling from rooftop to construction site in Kwun Tong
NEWS
13-01-2026 00:50 HKT
Taxi, bus, motorcycle collide in Kwun Tong in first major crash of 2026
NEWS
01-01-2026 02:48 HKT
Police, ImmD arrest 3 mainland women in Kwun Tong vice raid
NEWS
31-12-2025 00:11 HKT
Fire breaks out on rooftop of Kwun Tong industrial building
NEWS
10-12-2025 00:48 HKT
5 mainland women arrested in Kwun Tong vice operation
NEWS
18-11-2025 00:19 HKT
49-year-old driver arrested in Kwun Tong drug bust
NEWS
14-11-2025 03:32 HKT
A new dawn for HK tourism: Long-haul visitors jump significantly as European markets boom
EDITORIAL
30-03-2026 04:28 HKT
2 dead after bus rear-ends broken-down taxi on Tsing Ma Bridge
NEWS
23 hours ago
MTR launches first Q-train with new signaling system on Tsuen Wan Line
NEWS
29-03-2026 17:41 HKT
