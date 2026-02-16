Man arrested after attacking garbage truck with knife in Tsuen Wan

Read More
Paint thrown on fridge at Fruit Market, police hunt masked man
20-02-2026 03:34 HKT
Water pipe bursts, crane truck trapped in Tsuen Wan road collapse
04-02-2026 23:47 HKT
Police in Tsuen Wan arrest duo in prostitution sting
02-02-2026 04:03 HKT
Man arrested for allegedly threatening people with sword in Kai Tak
20-01-2026 05:53 HKT
Woman, 44, arrested in Tsuen Wan vice raid
08-01-2026 01:09 HKT
Tsuen Wan vice raid nets 8 mainland women
07-01-2026 02:23 HKT
Tsuen Wan three-car pile-up injures one
31-12-2025 13:06 HKT
Gang of 12 trashes Lan Kwai Fong bar, causing $380,000 damage
31-12-2025 06:06 HKT
Car perches on barrier after losing control in Tsuen Wan
12-12-2025 12:44 HKT
HKO warns of possible thunderstorms and strong gusts early next week
28-02-2026 19:54 HKT