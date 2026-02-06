logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Wall Street ends sharply down as AI worries weigh

MARKET
13 hours ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Wall Street ends down as AI worries slam tech stocks
MARKET
05-02-2026 05:07 HKT
US software stocks hit by Anthropic wake-up call on AI disruption
MARKET
05-02-2026 00:20 HKT
Wall Street ends sharply down as traders fret about AI disruption
MARKET
04-02-2026 05:12 HKT
S&P 500 ends higher; chipmakers and small caps jump
MARKET
03-02-2026 05:25 HKT
S&P 500, Nasdaq close down as Big Tech's soaring AI budgets trigger flight
MARKET
30-01-2026 05:42 HKT
S&P 500 dips slightly after Fed keeps rates steady as expected
MARKET
29-01-2026 05:38 HKT
S&P 500 marks closing record as corporate earnings roll in; Medicare rates hit insurers
MARKET
28-01-2026 05:16 HKT
Wall Street indexes close higher ahead of earnings, Fed meeting
MARKET
27-01-2026 05:15 HKT
Wall Street ends up as investors buoyed by tariff relief, upbeat data
MARKET
23-01-2026 05:16 HKT
Wall Street ends higher on Greenland framework deal
MARKET
22-01-2026 05:44 HKT
Two-time Best Actress Nancy Wu bids farewell after more than 20 years at TVB
HK & CHINA SHOWBIZ
04-02-2026 19:42 HKT
Falaq-Sher (left); Ibrahim Muhammad (right)
Two charged for using false driving licenses to apply for direct HK license issuance
HONG KONG NEWS
05-02-2026 15:39 HKT
H&M to close two stores in HK this month
MARKET
04-02-2026 20:00 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.