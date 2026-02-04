logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Wall Street ends sharply down as traders fret about AI disruption

MARKET
52 mins ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
S&P 500 ends higher; chipmakers and small caps jump
MARKET
03-02-2026 05:25 HKT
S&P 500, Nasdaq close down as Big Tech's soaring AI budgets trigger flight
MARKET
30-01-2026 05:42 HKT
S&P 500 dips slightly after Fed keeps rates steady as expected
MARKET
29-01-2026 05:38 HKT
S&P 500 marks closing record as corporate earnings roll in; Medicare rates hit insurers
MARKET
28-01-2026 05:16 HKT
Wall Street indexes close higher ahead of earnings, Fed meeting
MARKET
27-01-2026 05:15 HKT
Wall Street ends up as investors buoyed by tariff relief, upbeat data
MARKET
23-01-2026 05:16 HKT
Wall Street ends higher on Greenland framework deal
MARKET
22-01-2026 05:44 HKT
Wall Street posts biggest daily drop in three months, Trump Greenland tariff threat triggers wide selloff
MARKET
21-01-2026 05:31 HKT
Wall Street ends up as banks gain following results; chips rally with TSMC
MARKET
16-01-2026 05:11 HKT
Wall Street indexes end lower, led by drop in tech and bank shares
MARKET
15-01-2026 05:18 HKT
Founder of China Evergrande Group, Hui Ka-yan
Hong Kong court orders Evergrande founder Hui Ka-yan to pay costs by Feb 20 or lose right to defend in $46.8b lawsuit
HONG KONG NEWS
10 hours ago
Ex-bank staff charged for tipping off relative on ICAC probe
HONG KONG NEWS
02-02-2026 16:56 HKT
HK International Airport clears passengers in under 8 min earns rave reviews
HONG KONG NEWS
01-02-2026 19:22 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.