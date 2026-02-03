S&P 500 ends higher; chipmakers and small caps jump

Read More
S&P 500, Nasdaq close down as Big Tech's soaring AI budgets trigger flight
30-01-2026 05:42 HKT
S&P 500 dips slightly after Fed keeps rates steady as expected
29-01-2026 05:38 HKT
Wall Street indexes close higher ahead of earnings, Fed meeting
27-01-2026 05:15 HKT
Wall Street ends up as investors buoyed by tariff relief, upbeat data
23-01-2026 05:16 HKT
Wall Street ends higher on Greenland framework deal
22-01-2026 05:44 HKT
Wall Street ends up as banks gain following results; chips rally with TSMC
16-01-2026 05:11 HKT
Wall Street indexes end lower, led by drop in tech and bank shares
15-01-2026 05:18 HKT
Wall Street falls with financials amid credit card rate plan concern
14-01-2026 06:49 HKT