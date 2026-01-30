logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

S&P 500, Nasdaq close down as Big Tech's soaring AI budgets trigger flight

MARKET
1 hour ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
S&P 500 dips slightly after Fed keeps rates steady as expected
MARKET
29-01-2026 05:38 HKT
S&P 500 marks closing record as corporate earnings roll in; Medicare rates hit insurers
MARKET
28-01-2026 05:16 HKT
Wall Street indexes close higher ahead of earnings, Fed meeting
MARKET
27-01-2026 05:15 HKT
Wall Street ends up as investors buoyed by tariff relief, upbeat data
MARKET
23-01-2026 05:16 HKT
Wall Street ends higher on Greenland framework deal
MARKET
22-01-2026 05:44 HKT
Wall Street posts biggest daily drop in three months, Trump Greenland tariff threat triggers wide selloff
MARKET
21-01-2026 05:31 HKT
Wall Street ends up as banks gain following results; chips rally with TSMC
MARKET
16-01-2026 05:11 HKT
Wall Street indexes end lower, led by drop in tech and bank shares
MARKET
15-01-2026 05:18 HKT
Wall Street falls with financials amid credit card rate plan concern
MARKET
14-01-2026 06:49 HKT
S&P 500, Dow hit closing record highs; Walmart, tech climb
MARKET
13-01-2026 06:15 HKT
Taxis must offer electronic payment from Apr 1, Transport Department says
HONG KONG NEWS
28-01-2026 21:26 HKT
Adult star Bonnie Blue delays new 1,057-men record attempt
WORLD NEWS
28-01-2026 00:20 HKT
Workers climb scaffolding at Pok Fu Lam estate to demand four months of unpaid wages
HONG KONG NEWS
28-01-2026 12:28 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.