China's yuan hits fresh 14-month high on dollar weakness

Read More
The yuan eases as PBOC signals caution on currency strength via fix
04-12-2025 11:34 HKT
China’s yuan slips after PBOC’s first weaker-than-expected fix since July
27-11-2025 11:41 HKT
China's yuan steady as investors anxiously await plenum communique
23-10-2025 15:27 HKT
Yuan firms as China sets strongest fix in a year
21-10-2025 13:15 HKT
HKEX launches one-year LPR swaps with $7 billion debut trades
22-09-2025 19:20 HKT
Foreign investors sell China's onshore yuan bonds in August
19-09-2025 17:34 HKT
China's onshore yuan closes at strongest level in 10 months
10-09-2025 18:02 HKT