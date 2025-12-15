logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

China's yuan hits fresh 14-month high on dollar weakness

MARKET
44 mins ago
logo
logo
logo
Chinese Yuan banknotes are seen in this illustration picture taken June 14, 2022. REUTERS
Chinese Yuan banknotes are seen in this illustration picture taken June 14, 2022. REUTERS
yuan

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A customer holds a 100 Yuan note at a market in Beijing, August 12, 2015. REUTERS/Jason Lee
The yuan eases as PBOC signals caution on currency strength via fix
MARKET
04-12-2025 11:34 HKT
A customer holds a 100 Yuan note at a market in Beijing, August 12, 2015. REUTERS/Jason Lee
China’s yuan slips after PBOC’s first weaker-than-expected fix since July
MARKET
27-11-2025 11:41 HKT
Visitors stand near a Meituan booth at the 2022 World Robot Conference in Beijing. Photo by REUTERS
Meituan plans inaugural dim sum bond to raise up to 10 billion yuan, Bloomberg says
TECH & STARTUP
24-10-2025 13:12 HKT
China's yuan steady as investors anxiously await plenum communique
MARKET
23-10-2025 15:27 HKT
U.S. dollar and Chinese Yuan banknotes are seen in this illustration taken September 12, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Yuan firms as China sets strongest fix in a year
MARKET
21-10-2025 13:15 HKT
Singtao
China September new bank loans rise to 1.29 trillion yuan, below forecast
WEALTH & INVESTMENT
15-10-2025 18:06 HKT
The logo of Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX) is seen at the financial Central district in Hong Kong, China September 14, 2020. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo
HKEX launches one-year LPR swaps with $7 billion debut trades
MARKET
22-09-2025 19:20 HKT
A China yuan note is seen in this illustration photo May 31, 2017. REUTERS
Foreign investors sell China's onshore yuan bonds in August
MARKET
19-09-2025 17:34 HKT
China's Tencent aims to raise US$1 billion equivalent in dim sum bonds, sources say
TECH & STARTUP
16-09-2025 16:32 HKT
US Dollar and China Yuan notes are seen in this picture illustration. REUTERS
China's onshore yuan closes at strongest level in 10 months
MARKET
10-09-2025 18:02 HKT
logo
Emergency workers transport a person on a stretcher after a reported shooting at Bondi Beach in Sydney, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Mark Baker)
Death toll climbs to 15 after mass shooting at Sydney's Bondi Beach
WORLD NEWS
11 hours ago
Russian influencer investigated after vacuum-sealing 10-year-old son for ‘fun’
WORLD NEWS
14-12-2025 14:56 HKT
24-year-old shooter was in critical condition in the hospital. X@JvniorLive
Father and son behind Bondi mass shooting, Australia police say
WORLD NEWS
9 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.