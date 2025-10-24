Meituan plans inaugural dim sum bond to raise up to 10 billion yuan, Bloomberg says

Read More
Yuan firms as China sets strongest fix in a year
21-10-2025 13:15 HKT
HKEX launches one-year LPR swaps with $7 billion debut trades
22-09-2025 19:20 HKT
Foreign investors sell China's onshore yuan bonds in August
19-09-2025 17:34 HKT
Jack Ma sightings hint at bid to 'Make Alibaba Great Again'
16-09-2025 16:43 HKT
Central Kowloon Bypass Yau Ma Tei Section to open on Dec 21: sources
22-10-2025 21:59 HKT
Man attacked by 3 knife-wielding assailants in Wan Chai alley
23-10-2025 07:08 HKT
Pregnant couple falls to death in Tuen Mun after rejected abortion
19-10-2025 18:04 HKT