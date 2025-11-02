logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

BYD's October vehicle sales down 12 percent from year earlier

MARKET
1 hour ago
logo
logo
logo
Reuters
Reuters
BYDsalesOctobervehicle

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Hermes sees "very slight" China improvement as Q3 sales rise 9.6 percent
MARKET
22-10-2025 14:30 HKT
A new Apple iPhone 17 is displayed during an Apple special event at Apple headquarters on September 9, 2025 in Cupertino, California. AFP
iPhone 17 outsells predecessor by 14 percent in early China, US sales, research firm says
TECH & STARTUP
20-10-2025 14:23 HKT
Guangdong vehicles travel scheme to be launched next month with 100 daily quotas
HONG KONG NEWS
14-10-2025 20:00 HKT
Customers speak with a salesman at a BYD dealership in Sant Cugat del Valles, near Barcelona, Spain, September 12, 2025. REUTERS/ Albert Gea
Spain the frontrunner for Chinese carmaker BYD's third European plant, sources say
CHINA NEWS
14-10-2025 12:52 HKT
An Nvidia logo and a computer motherboard appear in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
US approves some Nvidia UAE sales, Bloomberg News reports
WORLD NEWS
09-10-2025 15:09 HKT
Xiaomi 17
Xiaomi 17 series' sales up 20 percent from previous gen, its president says
TECH & STARTUP
05-10-2025 19:48 HKT
The Pfizer logo is seen in this illustration taken August 3, 2025. REUTERS
Big pharma firms announce direct-to-consumer sales and price cuts in US
MARKET
01-10-2025 17:22 HKT
Nine Dragons Paper
Nine Dragons Paper profit beats, sales volume hits record
MARKET
24-09-2025 17:25 HKT
Engines assembled are pictured as they make their way through the assembly line at the General Motors (GM) manufacturing plant in Spring Hill, Tennessee, U.S.August 22, 2019. Picture taken August 22, 2019. REUTERS
US manufacturing output unexpectedly rises on rebound in motor vehicle production
MARKET
16-09-2025 22:51 HKT
View of an aisle with new signage at Walmart's newly remodeled Supercenter, in Teterboro, New Jersey, U.S., June 7, 2023. REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo
US retail sales beat expectations in August; weakening labor market dims outlook
MARKET
16-09-2025 21:11 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
(File Photo)
Couple in 60s caught in sex act on Cheung Chau Pier arrested
HONG KONG NEWS
31-10-2025 13:55 HKT
HK's largest indoor climbing gym opens at Kai Tak Sports Park
HONG KONG NEWS
01-11-2025 12:16 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.