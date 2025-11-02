BYD's October vehicle sales down 12 percent from year earlier

Read More
Hermes sees "very slight" China improvement as Q3 sales rise 9.6 percent
22-10-2025 14:30 HKT
US approves some Nvidia UAE sales, Bloomberg News reports
09-10-2025 15:09 HKT
Big pharma firms announce direct-to-consumer sales and price cuts in US
01-10-2025 17:22 HKT
Nine Dragons Paper profit beats, sales volume hits record
24-09-2025 17:25 HKT
Couple in 60s caught in sex act on Cheung Chau Pier arrested
31-10-2025 13:55 HKT
HK's largest indoor climbing gym opens at Kai Tak Sports Park
01-11-2025 12:16 HKT