White House says inflation data unlikely to be released next month

Read More
Hong Kong logs a 1.1 percent growth in inflation last month
23-10-2025 16:45 HKT
Gold inches down as dollar firms, focus on US inflation data
23-10-2025 13:13 HKT
Gold stages rebound on bargain-hunting, softer dollar
22-10-2025 15:52 HKT
'Music to my ears': Trump brushes off White House demolition critics
22-10-2025 15:20 HKT
Fed still poised to cut rates, but worries mount over US data vacuum
20-10-2025 22:44 HKT
Pregnant couple falls to death in Tuen Mun after rejected abortion
19-10-2025 18:04 HKT
Central Kowloon Bypass Yau Ma Tei Section to open on Dec 21: sources
22-10-2025 21:59 HKT