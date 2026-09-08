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INNOVATION

Qualcomm, Amazon strike US$4 billion custom chip deal

INNOVATION
1 hour ago
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Visitors stand at the Qualcomm kiosk at Bharat Mandapam, one of the venues for AI Impact Summit, in New Delhi, India, February 18, 2026. REUTERS
Visitors stand at the Qualcomm kiosk at Bharat Mandapam, one of the venues for AI Impact Summit, in New Delhi, India, February 18, 2026. REUTERS

Qualcomm said on Tuesday it had issued a warrant to Amazon, giving the latter the right to buy an approximately US$4 billion (HK$31.2 billion) stake, as part of a collaboration to develop custom chips for AI data centers.

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Shares of the San Diego, California-based chipmaker rose more than 7 percent in early trading. The stock has slipped about 1 percent this year, as a rebound in August only partly recouped steep losses sparked by weaker smartphone demand.

The warrant lets Amazon buy Qualcomm shares at US$161.26 apiece and is linked to up to US$60 billion of business under the deal, according to a regulatory filing.

The companies will work together on chips for AI inference, a fast-growing market focused on running trained AI models that has become a key battleground among semiconductor firms.

Qualcomm and Amazon will also develop high-speed optical connectivity technologies, including solutions extending to 1.6 terabits per second, to support growing bandwidth demands in AI data centers.

As part of the partnership, Qualcomm plans to expand its use of AWS artificial intelligence services and infrastructure for chip design workloads, aiming to shorten development cycles.

Reuters

QualcommAmazonAI data centerchip

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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