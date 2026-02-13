Community spirit shines as Towngas and Water Supplies teams share Lunar New Year joy
Catherine Wong Pui-yee (6th from left, front row), Towngas Head of Corporate Affairs and Government Relations; Carmen Ng Ka-man (7th from left, front row), HKHS Social and Elderly Wellness Director; Roger Wong Yan-lok (8th from left, front row, Director of Water Supplies); and Lai Kam To, Towngas Head of Renewable Energy – Operation Safety (9th from left, front row), together with volunteers from Towngas and the Water Supplies Department.