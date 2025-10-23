logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
FOOTBALL

Youthful Chelsea thump hapless Ajax 5-1 in Champions League

FOOTBALL
50 mins ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters
Champions LeagueChelseaAjax

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo: Reuters
Liverpool end poor run with 5-1 thrashing of Frankfurt
FOOTBALL
53 mins ago
Photo: Reuters
Bellingham pounces to fire Real Madrid to narrow win over Juventus
FOOTBALL
55 mins ago
Photo: Reuters
Fermin hat-trick inspires Barcelona to 6-1 rout of Olympiacos
FOOTBALL
22-10-2025 07:39 HKT
Photo: Reuters
Gordon and Barnes strike as Newcastle outclass Benfica
FOOTBALL
22-10-2025 07:35 HKT
Photo: Reuters
Manchester City's Haaland extends scoring streak in Villarreal win
FOOTBALL
22-10-2025 07:30 HKT
Photo: Reuters
Arsenal run riot to crush Atletico Madrid
FOOTBALL
22-10-2025 07:25 HKT
Liverpool edge Atletico Madrid 3-2 with last-gasp Van Dijk goal
FOOTBALL
18-09-2025 05:37 HKT
Subs Martinelli and Trossard earn Arsenal 2-0 win at Bilbao
FOOTBALL
17-09-2025 04:03 HKT
Chelsea's Pedro Neto (C) shoots as Brentford's Ethan Pinnock (L) and Nathan Collins (R) jump in to block. (AFP)
Chelsea blow chance to top Premier League at Brentford
FOOTBALL
14-09-2025 13:14 HKT
Chelsea held to 0-0 draw at home by Crystal Palace
FOOTBALL
18-08-2025 02:10 HKT
4 men slashed inside Tsim Sha Tsui convenience store
HONG KONG NEWS
22-10-2025 04:20 HKT
Aaron Kwok welcomes third princess; spotted driving to hospital
HK & CHINA SHOWBIZ
13 hours ago
Teen girl arrested after throwing knives at ex-girlfriend during row in Kowloon Tong
HONG KONG NEWS
19 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.