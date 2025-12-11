logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
FOOTBALL

Leverkusen's Grimaldo snatches late equaliser to rescue 2-2 draw against Newcastle

FOOTBALL
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters
Champions LeagueBayer LeverkusenNewcastle

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo: Reuters
PSG held to goalless draw as Athletic Bilbao's Simon shines between the posts
FOOTBALL
1 hour ago
Photo: Reuters
Juventus made to battle before earning much needed win over Pafos
FOOTBALL
1 hour ago
Photo: Reuters
Manchester City rally to beat Real Madrid 2-1 at Bernabeu
FOOTBALL
1 hour ago
Photo: Reuters
Arsenal make it six out of six with easy win over Club Brugge
FOOTBALL
1 hour ago
Photo: Reuters
Tottenham spot on against Slavia Prague to close in on top eight
FOOTBALL
10-12-2025 06:35 HKT
Photo: Reuters
Kounde headers give Barcelona 2-1 win over Frankfurt
FOOTBALL
10-12-2025 06:32 HKT
Photo: Reuters
Atalanta turn the tide to beat Chelsea in Champions League battle
FOOTBALL
10-12-2025 06:30 HKT
Photo: Reuters
Bayern stage three-goal comeback in 12 minutes to beat Sporting 3-1
FOOTBALL
10-12-2025 06:28 HKT
Photo: Reuters
Late Szoboszlai penalty gives Liverpool 1-0 win over Inter Milan
FOOTBALL
10-12-2025 06:25 HKT
Mbappe's four-goal bonanza earns Real Madrid 4-3 comeback win at Olympiacos
FOOTBALL
27-11-2025 07:57 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Cathay Pacific flight to Melbourne forced to return after tire blowout
HONG KONG NEWS
13 hours ago
Photo taken from a Kyodo News airplane shows a collapsed road in Tohoku. Reuters
Japan issues unprecedented quake warning, cites risk of tremor killing up to 300,000
WORLD NEWS
10-12-2025 02:56 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.