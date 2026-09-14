Hang Seng Index rebounds by noon on Monday, Z.AI slumps 7 percent

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Hong Kong Police College first to gain degree-granting status
12-09-2026 17:04 HKT
Hong Kong stocks narrow losses to close down 148 points
11-09-2026 16:25 HKT
Hang Seng fell 211 points by midday
11-09-2026 12:04 HKT
Hong Kong stocks open lower on Friday
11-09-2026 10:10 HKT
Indonesia, Hong Kong to host new 14-team FIFA ASEAN Cup
10-09-2026 17:57 HKT
Hong Kong stocks retreat at market close
10-09-2026 16:28 HKT
MTR opens new Tung Chung Line Extension track section with smooth service
13-09-2026 12:59 HKT