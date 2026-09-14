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BUSINESS
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FINANCE

Hang Seng Index rebounds by noon on Monday, Z.AI slumps 7 percent

FINANCE
1 hour ago
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Sing Tao
Sing Tao

Hong Kong stocks closed higher by noon on Monday.

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The benchmark Hang Seng Index reversed course and rose 87 points, or 0.4 percent to 24,893 at noon.

The half-day market turnover was HK$107 billion. 

The Hang Seng Tech Index was up by 0.2 percent to 4,327 points at noon. 

Shares of Z.AI (2513) plunged 7.3 percent following a share and bond sale plan to raise HK$39 billion.

In the mainland, the Shanghai Stock Exchange Composite Index was up by 0.2 at 3,894 points and the Shenzhen Stock Exchange Component Index went down 0.3 percent to 13,436 points at the midday close.


 

stocksHong KongHang Seng IndexHSI

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