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HONG KONG
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EXPLORER

Experience Ngong Ping 360 for just $88 as special offer invites HK residents to rediscover Lantau Island

EXPLORER
1 hour ago
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Hong Kong residents can enjoy the Ngong Ping 360 cable car round‑trip at the nostalgic 2006 grand opening prices — just HK$88 for adults — to enjoy the panoramic views of Lantau Island’s sea and sky from above.

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With the “Back to the Opening Price” promotion, adult fares are reduced from HK$295 to HK$88. Senior tickets for JoyYou Card or Senior Citizen Card holders fall from HK$155 to HK$68, while children aged 3 to 11 can ride for only HK$45, down from HK$150.

The promotion runs every day until the end of September.

To take advantage of this special deal, simply present your Hong Kong identity card at the Tung Chung Cable Car Terminal’s ticketing counter for a same-day purchase. Each resident can purchase one discounted round-trip ticket.

NP360cable caropening price

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