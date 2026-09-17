Experience Ngong Ping 360 for just $88 as special offer invites HK residents to rediscover Lantau Island

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Ngong Ping 360 cable car set to resume service after scheduled overhaul
21-06-2026 22:43 HKT
Russia, China to unveil cable car over the Amur river, TASS says
21-05-2026 12:41 HKT
Light up your summer night on Ngong Ping 360 celebrating 20 years
10-02-2026 17:09 HKT
Ngong Ping 360 markup ticket prices by 6.2pc starting next Tue
02-06-2025 19:43 HKT
Night rides, neon glow in nostalgic remix on Ngong Ping 360's 20th year
03-08-2026 06:30 HKT
Tiger Circle Roots for DSE Candidates with 21 Megastars!
23-04-2026 14:14 HKT
Paper cutting craft of China and Switzerland to meet at HKU museum
09-03-2026 20:04 HKT
Four arrested over Pokémon card scams involving $101,000
15-09-2026 18:26 HKT