logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

Former head of Chinese food and drug watchdog jailed for bribery

CHINA
1 hour ago
logo
logo
logo
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

A Chinese court on Tuesday sentenced Bi Jingquan, former head of the now-defunct China Food and Drug Administration (CFDA), to 14 years in prison over bribery.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

  • The court in the eastern province of Shandong said Bi had illegally accepted more than 57 million yuan ($8.49 million) in money and assets from 1995 to 2025 in various posts including as CFDA head and as a senior official in the State Council, the court said in a statement.

  • Bi accepted the bribes for helping entities and individuals in matters including business operations, administrative approvals and project settlement, the court said in its first instance judgement.

  • He was appointed chief of the CFDA in early 2015, a few months before the government launched a major revamp of China's drug review procedure.

  • During his tenure, the CFDA advanced efforts to simplify and expedite the review process for new drugs, and introduced steps to improve the quality of generic drugs.

  • In 2018, Bi resigned amid fallout from a major vaccine scandal.

  • Bi admitted guilt and expressed remorse in court, the court said.

Reuters

Former headChinese food and drug watchdogjailedbribery

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Subcontractor owner admits bribery in third-runway case as ex-AAHK manager stands trial
NEWS
07-09-2026 17:59 HKT
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS/Thomas Peter
China hands ex-Hubei party chief suspended death sentence for bribery
CHINA
28-08-2026 18:10 HKT
The logo of SK Hynix is seen at its booth during The 26th Semiconductor Exhibition (SEDEX 2024) in Seoul, South Korea, October 23, 2024. REUTERS
Former SK Hynix employee jailed for leaking information to a Chinese firm, Yonhap reports 
INNOVATION
09-08-2026 19:15 HKT
A water feature is seen in an empty Merlion Park, as tourism braces for a steep decline following the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) along Marina Bay in Singapore, March 26, 2020. REUTERS/Edgar Su
Diamond smile: Singapore jails man for gem in mouth theft
WORLD
21-07-2026 16:38 HKT
South Korean Defense Minister Kim Yong-hyun attends a joint press conference during a 2+2 meeting, at the State Department in Washington, U.S., October 31, 2024. REUTERS/Leah Millis/File Photo
South Korea ex-minister jailed on charges linked to martial law fiasco
WORLD
19-06-2026 16:32 HKT
Mother gets suspended jail term for school admission bribery
NEWS
26-05-2026 18:04 HKT
(File photo)
Three in ESF kindergarten bribery case granted bail pending appeal
NEWS
07-05-2026 17:11 HKT
Wang Jianjun, Vice Chairman of the China Securities Regulatory Commission, speaks during the Global Financial Leaders' Investment Summit, in Hong Kong, China November 7, 2023. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo
China prosecutes former regulatory official in graft crackdown
CHINA
31-03-2026 10:50 HKT
Photo by I-HWA CHENG / AFP Former Taipei mayor and 2024 presidential candidate Ko Wen-je (C) arrives at the Taipei District Court in Taipei on March 26, 2026.
Ex-Taipei mayor jailed 17 years for corruption
CHINA
26-03-2026 15:24 HKT
Liu Hongbin (File Photo)
HKUST professor faces bribery charges over master’s program admission scandal
NEWS
17-03-2026 20:25 HKT
Over $206,000 in valuables stolen from Deep Water Bay flat, police hunt for 42-year-old maid
NEWS
18 hours ago
Source: Reuters / TCI Express
Singapore CEO loses bid to recover S$468,000 in dating expenses from ex-girlfriend
WORLD
13-09-2026 13:35 HKT
MTR opens new Tung Chung Line Extension track section with smooth service
NEWS
13-09-2026 12:59 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.