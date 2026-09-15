Former head of Chinese food and drug watchdog jailed for bribery

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China hands ex-Hubei party chief suspended death sentence for bribery
28-08-2026 18:10 HKT
Diamond smile: Singapore jails man for gem in mouth theft
21-07-2026 16:38 HKT
South Korea ex-minister jailed on charges linked to martial law fiasco
19-06-2026 16:32 HKT
Mother gets suspended jail term for school admission bribery
26-05-2026 18:04 HKT
Three in ESF kindergarten bribery case granted bail pending appeal
07-05-2026 17:11 HKT
China prosecutes former regulatory official in graft crackdown
31-03-2026 10:50 HKT
Ex-Taipei mayor jailed 17 years for corruption
26-03-2026 15:24 HKT
MTR opens new Tung Chung Line Extension track section with smooth service
13-09-2026 12:59 HKT