Kremlin says neither China nor Russia have carried out secret nuclear tests

CHINA NEWS
1 hour ago
Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russian President Vladimir Putin with Palestinian President Mahmoud Abbas at the Kremlin in Moscow, Russia, January 22, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/File Photo
A logo of Radio Free Asia is displayed in its office, following the termination of funding for RFA, which broadcasts in nine Asian languages, a day after U.S. President Donald Trump signed an executive order gutting the government-funded media outlet's parent and six other federal agencies, in Washington, D.C., U.S. March 15, 2025. REUTERS/Staff
Radio Free Asia says it resumes broadcast to China
CHINA NEWS
7 hours ago
A view of the Dangote refinery in Ibeju-Lekki, Lagos, Nigeria May 22, 2023. REUTERS/Temilade Adelaja/File Photo
Dangote signs $400 mln equipment deal with China's XCMG to speed up refinery expansion
CHINA NEWS
17-02-2026 17:16 HKT
An employee and a visitor walk past Mercedes-Benz cars at a Panavto dealership in Moscow, Russia, December 19, 2025. REUTERS/Ramil Sitdikov
Foreign cars flow to Russia through China, skirting Ukraine war sanctions
CHINA NEWS
17-02-2026 14:52 HKT
A Unitree Robotics humanoid robot takes part in the freestyle competition at the inaugural World Humanoid Robot Games, at the National Speed Skating Oval in Beijing, China August 15, 2025. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo
China's humanoid robots take centre stage for Lunar New Year showtime
CHINA NEWS
17-02-2026 13:47 HKT
Ukrainian servicemen fire a Multiple Launch Rocket System (MLRS) towards Russian troops, amid Russia's attack on Ukraine, near the frontline town of Pokrovsk in Donetsk region, Ukraine December 9, 2025. REUTERS/Stringer/File Photo
Land in focus at Geneva peace talks between Russia and Ukraine
WORLD NEWS
17-02-2026 12:34 HKT
Photo by PEDRO PARDO / AFP This picture taken on February 5, 2026 shows people dancing at Chaoyang Park in Beijing.
China has slashed air pollution, but the 'war' isn't over
CHINA NEWS
17-02-2026 12:24 HKT
National flags are placed outside a room where Philippine Finance Secretary Carlos Dominguez and China's Commerce Minister Gao Hucheng address reporters after their meeting in Beijing, China, January 23, 2017. REUTERS/Damir Sagolj
Philippines says takes exception to China embassy comment on job losses
CHINA NEWS
17-02-2026 10:44 HKT
File Photo
China confirms visa-free access for Canada, UK visitors from Feb 17
CHINA NEWS
15-02-2026 18:35 HKT
US Secretary of State Antony Blinken (not pictured) meets Chinese Foreign Minister Wang Yi during a meeting in Nusa Dua, Bali, Indonesia July 9, 2022. Stefani Reynolds/Pool via REUTERS
China's top diplomat warns against 'knee-jerk' calls for decoupling
CHINA NEWS
14-02-2026 17:27 HKT
Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP. This picture taken on February 13, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on February 14, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un inspecting the under-construction Memorial Museum of Combat Feats in Pyongyang.
N. Korea's Kim praises bravery of soldiers fighting for Russia
WORLD NEWS
14-02-2026 16:16 HKT
Andy Lau (left) and Carol Chu (right)
Social media post sheds light on Andy Lau’s private life and wife’s warmth
HK & CHINA SHOWBIZ
15-02-2026 22:40 HKT
Burglars strike Fanling flat on Lunar New Year's Eve, steal $290,000 in cash and jewellery
HONG KONG NEWS
17-02-2026 04:59 HKT
Hong Kong International Airport’s Terminal 2 to fully open on May 27, boosting capacity for peak travel
HONG KONG NEWS
17-02-2026 14:10 HKT
