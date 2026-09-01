Messi legacy will 'live forever', says Beckham

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Dolly Parton's legacy lives on through book deliveries to kids
28-08-2026 11:44 HKT
Trump the builder carves his legacy in stone as pressures mount
20-08-2026 16:57 HKT
Messi returns after father's death but Miami knocked out of Leagues Cup
13-08-2026 13:20 HKT
Lionel Messi's father Jorge dies aged 68
09-08-2026 11:20 HKT
Tempers flare at end of Spain-Argentina World Cup final
20-07-2026 07:05 HKT
Messi to get 'special attention' from Spain, says de la Fuente
18-07-2026 13:42 HKT
Brother of Anita Mui hopes mother can be laid to rest beside her daughter
31-08-2026 13:15 HKT