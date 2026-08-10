Sex doll 'mistaken' for murder victim in Australia

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Camels find unlikely home in outback Australia
07-08-2026 15:03 HKT
Australia politician admits texting 'my job is boring' during meeting
06-08-2026 16:21 HKT
Four more arrested over TST bar murder, including triad leader
05-08-2026 18:19 HKT
Star Australian broadcaster faces trial for sexual assault
03-08-2026 12:33 HKT
HSBC to sell A$36 billion Australian loan portfolio to Blackstone
31-07-2026 12:00 HKT
HSBC sells A$30 bln Australian loan book to Blackstone, AFR reports
27-07-2026 17:41 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
15 hours ago