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WORLD

One woman confirmed dead in western Canada wildfire

WORLD
23 hours ago
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Tthe Bald Range wildfire near Summerland in Canada's western British Columbia province. (AFP)
Tthe Bald Range wildfire near Summerland in Canada's western British Columbia province. (AFP)

An 80-year-old woman died while leaving her home trying to escape a massive wildfire in Canada's British Columbia province, the Royal Canadian Mounted Police said late Sunday.

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The Summerland fire, which broke out Friday near Okanagan Lake, has spread rapidly and led to the evacuation of more than 20,000 people.

(AFP)

Canadawildfire

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