Russian 'Game of Thrones' toilet-drinking contest sparks outrage

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US, Russia diplomats discuss Ukraine war in Manila
23-07-2026 14:15 HKT
Russian Haaland lookalike says viral video felt 'like a dream'
15-07-2026 18:32 HKT
Norway urges China to help bring Russia to Ukraine peace talks
07-07-2026 10:16 HKT
Russian fuel crisis prompts rush for Chinese electric cars
03-07-2026 17:37 HKT
Russia approved secret China military training at top level, sources say
01-07-2026 14:10 HKT
Seoul says Chinese, Russian military aircraft enter its air defence zone
27-06-2026 16:17 HKT
Russia asks Kazakhstan for gasoline to ease shortages, sources say
25-06-2026 01:46 HKT
Moscow shoots down nearly 60 drones, airports reopen, authorities say
22-06-2026 14:06 HKT
Singapore mulls tax cuts as top finance professionals return to Hong Kong
25-07-2026 21:22 HKT