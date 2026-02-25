logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

India and Canada: trade, energy and diplomacy

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Canadian Prime Minister Mark Carney and India's Prime Minister Narendra Modi shake hands before posing for a photo during the G7 Leaders' Summit in Kananaskis, in Alberta, Canada, June 17, 2025. REUTERS/Amber Bracken
Canadian Prime Minister Mark Carney and India's Prime Minister Narendra Modi shake hands before posing for a photo during the G7 Leaders' Summit in Kananaskis, in Alberta, Canada, June 17, 2025. REUTERS/Amber Bracken
IndiaCanadatradeenergydiplomacy

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
German Chancellor Friedrich Merz speaks at the Christian Democratic Union (CDU) party's rally, during the party's traditional Ash Wednesday meeting, in Trier, Germany, February 18, 2026. REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo
Germany's Merz arrives in China for talks on trade, security
CHINA NEWS
1 hour ago
The Apple logo hangs from the front of the new Apple Store Williamsburg in Brooklyn, New York, U.S., July 28, 2016. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Apple shareholders reject call for report on China manufacturing risks
TECH & STARTUP
3 hours ago
A driver of FedEx loads packages into a delivery truck during Black Friday preparations in the Georgetown neighborhood of Washington, U.S., November 26, 2024. REUTERS/Benoit Tessier
FedEx sues US for refund on Trump's emergency tariffs
MARKET
24-02-2026 10:03 HKT
Chinese shipping containers sit at the Port of Los Angeles in San Pedro, California, U.S., November 5, 2025. REUTERS/Mike Blake
US to stop collecting tariffs deemed illegal by Supreme Court on Tuesday
MARKET
23-02-2026 14:20 HKT
China’s national flag flutters in the wind lit by sunrise in Beijing, China, November 20, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov
China is making 'full assessment' of US Supreme Court tariff ruling, commerce ministry says
MARKET
23-02-2026 10:43 HKT
U.S. Trade Representative Jamieson Greer speaks with reporters at the White House in Washington, D.C., U.S., October 30, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
US trade chief says not seeing countries move to pull out of tariff deals
MARKET
23-02-2026 10:08 HKT
Police tape surrounds a school in Tumbler Ridge, British Columbia, Canada, on Thursday, Feb. 12, 2026, after Tuesday&#x27;s mass shooting. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)
ChatGPT-maker OpenAI considered alerting Canadian police about school shooting suspect months ago
WORLD NEWS
21-02-2026 17:59 HKT
India's Prime Minister Narendra Modi delivers a speech at the AI Impact Summit in New Delhi on February 19, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
India chases 'DeepSeek moment' with homegrown AI models
WORLD NEWS
20-02-2026 14:29 HKT
TOPSHOT - India's Prime Minister Narendra Modi (C) takes a group photo with AI company leaders at the AI Impact Summit in New Delhi on February 19, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
World leaders to declare shared stance on AI at India summit
WORLD NEWS
20-02-2026 13:20 HKT
File Photo
Canada revises express entry immigration rules, adds military roles
WORLD NEWS
19-02-2026 15:34 HKT
Dayo Wong Tze-wah and Sammi Cheng Sau-man join forces for LNY blockbuster Night King. (Film stills)
Night King breaks Hong Kong first-week box office record with $45.89m
ARTS & CULTURE
23 hours ago
Adult star Bonnie Blue announces pregnancy weeks after 400-men challenge
WORLD NEWS
24-02-2026 01:01 HKT
(File Photo)
Govt to extend retraining to domestic helpers while prioritizing local workers
HONG KONG NEWS
23-02-2026 20:01 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.