logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Almost 140 foreigners arrested in central Iran over protests

WORLD NEWS
45 mins ago
logo
logo
logo
Photo by ATTA KENARE / AFP Women walk past a mural painted on the outer walls of the former US embassy in Tehran, colloquially-referred to as the "Spy Den,"on February 1, 2026.
Photo by ATTA KENARE / AFP Women walk past a mural painted on the outer walls of the former US embassy in Tehran, colloquially-referred to as the "Spy Den,"on February 1, 2026.
foreignerscentral Iranprotests

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Cars burn in a street during a protest over the collapse of the currency's value, in Tehran, Iran, January 8, 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Iran president says Trump, Netanyahu, Europe stirred tensions in protests
WORLD NEWS
31-01-2026 17:59 HKT
Photo by CARLOS JASSO / AFP This photo taken on January 20, 2026 shows Reza Mohaddes, a presenter and editor-in-chief for Iran International, speaking during an interview with AFP in London.
London-based Persian TV aims to air 'truth' about Iran protests
WORLD NEWS
27-01-2026 14:59 HKT
Members of the Iranian police stand guard at a protest in front of the British embassy following anti-government protests in Tehran, Iran, January 14, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Death toll in Iran protests over 3,000, rights group says
WORLD NEWS
17-01-2026 18:06 HKT
Photo by ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP. The Danish flag flies form the deck of the HDMS Knud Rasmussen Royal Danish Navy patrol vessel, moored at the harbour in Nuuk, Greenland on January 16, 2026.
Large crowds expected for 'Hands off Greenland' protests
WORLD NEWS
17-01-2026 16:54 HKT
In this photo obtained by The Associated Press, Iranians attend an anti-government protest in Tehran, Iran, Friday, Jan. 9, 2026. (UGC via AP)
A timeline of how the protests in Iran unfolded and the crackdown that followed
WORLD NEWS
16-01-2026 20:12 HKT
FILE -A student looks at Iran's domestically built centrifuges in an exhibition of the country's nuclear achievements, in Tehran, Iran, Wednesday, Feb. 8, 2023. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
What to know about protests in Iran as the government halts the internet
WORLD NEWS
15-01-2026 20:50 HKT
Iranian demonstrators gather in a street during a protest over the collapse of the currency's value, in Tehran, Iran, January 8, 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Iran minister says 'there is no plan for hanging' when asked about protests
WORLD NEWS
15-01-2026 09:08 HKT
Flames engulf cars following unrest sparked by dire economic conditions, in a place given as Isfahan, Iran, January 9, 2026, in this screengrab from Iran's state media broadcast footage. IRIB via WANA(West Asia News Agency) via REUTERS
Death toll from Iran approaches 2,600, rights group reports
WORLD NEWS
14-01-2026 20:42 HKT
Protesters march on a bridge in Tehran, Iran, on Dec. 29, 2025. (Fars News Agency via AP, File)
People inside Iran describe heavy security and scattered damage in first calls to outside world
WORLD NEWS
13-01-2026 16:05 HKT
File Photo
Myanmar junta says nearly 1,600 foreigners arrested in scam hub raids
WORLD NEWS
23-11-2025 15:44 HKT
HK International Airport clears passengers in under 8 min earns rave reviews
HONG KONG NEWS
01-02-2026 19:22 HKT
Hundreds flock to On King Street Park as cherry blossoms reach full bloom
HONG KONG NEWS
01-02-2026 17:05 HKT
Ex-bank staff charged for tipping off relative on ICAC probe
HONG KONG NEWS
02-02-2026 16:56 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.