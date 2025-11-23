Myanmar junta says nearly 1,600 foreigners arrested in scam hub raids

Read More
Over $1.1m lost in nearly 50 nude chat scams this month
17-11-2025 18:30 HKT
War-torn Myanmar embraces solar to tackle power crisis
14-11-2025 09:23 HKT
Scam losses in Hong Kong total over $5.3b
13-11-2025 17:37 HKT
Cambodia's Prince Group denies link to scams after asset seizures
12-11-2025 12:28 HKT
Police warn students after $180m lost in campus scam surge
11-11-2025 18:46 HKT
Myanmar junta says demolishing 150 scam hub buildings
09-11-2025 15:25 HKT
Myanmar scam hub sweep triggers fraudster recruitment rush
04-11-2025 17:02 HKT
Myanmar fireworks festival goers shun politics for tradition
01-11-2025 16:26 HKT
Myanmar arrests three artists for 'disrupting election'
30-10-2025 15:19 HKT