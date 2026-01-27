London-based Persian TV aims to air 'truth' about Iran protests

Read More
Trump says US 'armada' heading toward Iran
23-01-2026 12:06 HKT
Iran warns 'finger on trigger' as Trump says Tehran wants talks
23-01-2026 04:47 HKT
Iran warns protesters who joined 'riots' to surrender
20-01-2026 10:47 HKT
Thousands march in US to back Iranian anti-government protesters
19-01-2026 15:20 HKT
Shah's son confident Iran rulers to fall as Trump holds off
17-01-2026 18:51 HKT
Death toll in Iran protests over 3,000, rights group says
17-01-2026 18:06 HKT
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
25-01-2026 15:33 HKT