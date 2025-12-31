logo
World bids farewell to 2025, a year of Trump, truces and turmoil

WORLD NEWS
46 mins ago
logo
logo
logo
Workers tend to flowers next to a 2026 New Year banner in Hanoi on December 31, 2025. (AFP)
Workers tend to flowers next to a 2026 New Year banner in Hanoi on December 31, 2025. (AFP)
farewell2025

Top News
Read More
FILE - Nepal's newly appointed living goddess, Kumari Aryatara Shakya, is carried toward Kumari Ghar, the temple palace where she will be residing in Kathmandu, Nepal, Sept. 30, 2025. Niranjan Shrestha/AP
A mysterious fedora, a thieving cat and other stories that made us smile in 2025
WORLD NEWS
18-12-2025 14:35 HKT
US President Donald Trump meets with New York Mayor-elect Zohran Mamdani (out of frame) in the Oval Office at the White House in Washington, DC, on November 21, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Trump did shock and awe in 2025. Reality may bite in 2026
WORLD NEWS
25-11-2025 17:38 HKT
Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP Male Panda Yuan Zi is lying in his internal enclosure before his last public snack at The Beauval Zoo in Saint-Aignan-sur-Cher, central France on November 23, 2025.
France bids farewell to beloved pandas bound for China
CHINA NEWS
25-11-2025 15:25 HKT
Buildings stand in Hong Kong, China February 24, 2025. REUTERS
Hong Kong's 2025 economic growth projection revised up to 3.2 percent, government says
MARKET
14-11-2025 17:02 HKT
Hong Kong. sing tao
Standard Chartered lifts Hong Kong 2025 economic growth forecast to 2.8 percent
MARKET
22-10-2025 11:22 HKT
A logo of the International Air Transport Association (IATA) is seen at their headquarters ahead of the airline industry body media day in Geneva, Switzerland, December 6, 2023. REUTERS
Airlines face US$11 billion supply chain hit in 2025, IATA says
MARKET
13-10-2025 19:05 HKT
A screen displays an image of Nobel Prize medal, ahead of the announcement of the Nobel Prize in Economic Sciences at the Royal Swedish Academy of Sciences, in Stockholm, Sweden October 13, 2025. REUTERS
Mokyr, Aghion and Howitt win 2025 Nobel economics prize
MARKET
13-10-2025 18:02 HKT
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado gestures at a protest ahead of the Friday inauguration of President Nicolas Maduro for his third term, in Caracas, Venezuela January 9, 2025. REUTERS/Maxwell Briceno
Venezuela's Maria Corina Machado wins 2025 Nobel Peace Prize
WORLD NEWS
10-10-2025 17:18 HKT
A man rides a scooter past a completed central area of Qianhai new district in Shenzhen, Guangdong province, China August 25, 2023. REUTERS
World Bank lifts China 2025 GDP forecast to 4.8 percent ahead of a slowdown next year
MARKET
07-10-2025 14:50 HKT
A Zijin Mining sign at the company's booth at the Prospectors and Developers Association of Canada annual mining conference in Toronto, Ontario, in March 3. Photo by REUTERS
Zijin Gold launches HK$25 billion Hong Kong IPO
MARKET
19-09-2025 10:10 HKT
File Photo
Gang of 12 trashes Lan Kwai Fong bar, causing $380,000 damage
HONG KONG NEWS
12 hours ago
Woman found dead under hydraulic bed in Ngau Tau Kok, Suspect flees to SE Asia
HONG KONG NEWS
19 hours ago
31-year-old woman loses $1.9m in Xiaohongshu fraud
HONG KONG NEWS
30-12-2025 01:03 HKT
