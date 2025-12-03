MPF faces the average loss $64 in November, GUM says

Read More
HK home sales value plunges nearly 10 pc in November
02-12-2025 15:57 HKT
'Rescued my soul': Hong Kong firefighters save beloved pets
02-12-2025 14:09 HKT
Li Auto's November sales plunge 31pc
01-12-2025 17:03 HKT
How HK’s ‘sweet spot’ is fueling global business growth
01-12-2025 08:30 HKT
China's factory activity shrinks again in November, services cool
30-11-2025 15:48 HKT
Local retail chain Lung Fung files for HK IPO
28-11-2025 23:56 HKT
Hong Kong horse racing to fall silent after deadly blaze
28-11-2025 13:24 HKT