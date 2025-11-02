logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
SPORTS NEWS

Quan Hongchan leads Guangdong to gold in team diving at National Games

SPORTS NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
Quan HongchandivingteamgoldWang Weiying

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
JP Morgan sees gold prices averaging US$5,055 per ounce by late 2026
WEALTH & INVESTMENT
23-10-2025 22:00 HKT
The gold ring gift.
PDD rewards staff with up to 100g of gold for anniversary amid high gold prices
MARKET
23-10-2025 16:05 HKT
A goldsmith weighs gold jewellery inside a showroom in Ahmedabad, India, July 31, 2025. REUTER
Gold inches down as dollar firms, focus on US inflation data
MARKET
23-10-2025 13:13 HKT
Banknotes of Japanese yen are seen in this illustration picture taken September 22, 2022. REUTERS
Yen climbs as gold plunge triggers market volatility
MARKET
22-10-2025 10:15 HKT
(Photo from Xiaohongshu)
Frenzied gold rush hits IFC Mall as shoppers queue for hours
HONG KONG NEWS
21-10-2025 18:21 HKT
Gold's record run pauses as investors book profits
WEALTH & INVESTMENT
21-10-2025 12:03 HKT
Heritage Gold jewelry seen at Chow Tai Fook’s Shanghai retail store in August 2021. Photo by REUTERS
Major jeweler Chow Tai Fook set for steep price hike amid gold surge
MARKET
20-10-2025 14:57 HKT
A Zijin Mining sign is illuminated at the company's booth, at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual mining conference in Toronto, Ontario, Canada March 3, 2025. REUTERS
Zijin Gold records US$905 million in profit in the first three quarters
MARKET
20-10-2025 13:02 HKT
Reuters
Steep stock, crypto correction ahead
WEALTH & INVESTMENT
13-10-2025 09:05 HKT
Customers wait outside Chong Kee gold shop, renowned for its competitive gold buyback rates amid surging prices, in Hong Kong, China, October 9, 2025. REUTERS/James Pomfret
Hongkongers rush to sell family jewels as gold glitters
HONG KONG NEWS
10-10-2025 12:39 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
(File Photo)
Couple in 60s caught in sex act on Cheung Chau Pier arrested
HONG KONG NEWS
31-10-2025 13:55 HKT
HK's largest indoor climbing gym opens at Kai Tak Sports Park
HONG KONG NEWS
01-11-2025 12:16 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.