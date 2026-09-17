Over 26 evacuated from Lau Fau Shan No. 3 alarm fire

More than 26 people were evacuated after a fire broke out at a warehouse in Lau Fau Shan on Thursday, sending thick smoke billowing into the sky.

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The incident occurred in Fung Kong Tsuen at 1.15pm today and was upgraded to a No. 3 fire alarm at 1.29pm. No injuries have been reported so far.

The timber warehouse measures approximately 50-by-30 meters. At least 25 men and one woman evacuated the premises.

Firefighters deployed four water jets and four breathing apparatus teams to battle the blaze, bringing the fire under control at about 3pm.

The Fire Services Department urged the nearby residents to remain calm and keep their doors and windows closed.