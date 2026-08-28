Woman stranded on Ma Wan rocky beach rescued by police

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China's Xi chairs Politburo meeting on Tibet mudslide rescue
28-08-2026 17:17 HKT
China halts rescue at Tibet disaster epicentre over flood risk
28-08-2026 13:47 HKT
Chinese rescuers search for missing after Nepal-Tibet floods
27-08-2026 22:20 HKT
Swiss man dies on Mount Fuji, but 99-year-old rescued
24-07-2026 20:09 HKT
Three wallabies saved from Spanish cannabis farm hell
02-07-2026 18:07 HKT
Diver says 'racing against time' to rescue 7 trapped in Laos cave
27-05-2026 15:45 HKT
China rescuers search for missing after mine blast kills 82
24-05-2026 23:49 HKT
Quiet Chinese county hit by deadly coal mine disaster
24-05-2026 13:17 HKT
Veteran actor and dancer Lau Siu-ming dies at 94
03-09-2026 00:24 HKT