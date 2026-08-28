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NEWS

Woman stranded on Ma Wan rocky beach rescued by police

NEWS
58 mins ago
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A woman in her 20s was rescued by police after being trapped on a rocky beach in Ma Wan on Thursday night due to rising tide.

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Police received a report around 10.43pm that a woman was seen floating in the sea about 20 metres off the old pier in Ma Wan. Marine police and regional officers arrived and pulled the woman to shore. She was standing in chest-deep water and remained conscious throughout the rescue. She was taken to Princess Margaret Hospital for a check-up.

The woman told police she had gone to the beach alone to clear her mind but became trapped as the tide rose, and said she had no intention of harming herself.

rescue Ma Wan stranded

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