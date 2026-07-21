53-year-old HK woman dies after head-on crash in Hokkaido

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Magnitude 6.1 earthquake strikes Hokkaido, Japan, GFZ says
27-04-2026 05:41 HKT
Truck collides with JR train in Hokkaido, injuring 4 Chinese nationals
26-01-2026 23:54 HKT
2 Chinese skiers rescued after falling off 150m cliff in Hokkaido
18-01-2026 23:39 HKT
Magnitude 5.7 earthquake hits off Hokkaido coast
15-01-2026 07:01 HKT
5-year-old boy dies after arm trapped in ski resort elevator in Hokkaido
29-12-2025 01:59 HKT
Hokkaido brown bear that killed two people shot dead
19-07-2025 20:42 HKT
Typhoon Nari makes landfall on Hokkaido, 1st time since 2016
15-07-2025 13:41 HKT