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NEWS

Torrential rain triggers severe flooding across New Territories

NEWS
44 mins ago
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Severe flooding battered multiple districts across the New Territories on Thursday as the black rainstorm warning signal took effect, leaving residents stranded and transforming village pathways into rushing rivers.

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Torrential downpours triggered flash floods in Tseng Tau Tsuen in Tuen Mun. Online videos captured narrow village alleyways turning into fast-flowing rapids, trapping residents indoors with no safe way to navigate the area.

Some villagers carrying young children appeared helpless, while others waded through calf-deep floodwater to cross the submerged paths. 

Meanwhile, the severe weather turned the vicinity of the Tin Shui Wai Station into a vast expanse of floodwater. 

Nearby, water levels in the Yuen Long Nullah surged dramatically, rising to the very brink of spilling over onto adjacent roads. Concerned citizens sharing clips of the swollen waterway online urged the public to stay well clear of the banks for their own safety.

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floodingNew Territories

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