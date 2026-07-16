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HONG KONG
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NEWS

Four flooding cases confirmed as heavy rain hits HK

NEWS
1 hour ago
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(Online photo from Facebook)
(Online photo from Facebook)

The Drainage Services Department (DSD) mobilized 90 emergency response teams today to manage flooding incidents across the city, confirming four localized flooding cases by Thursday noon.

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This came as the department's emergency control center began operations as the red rainstorm alert was in force on 7.40am today.

In a social media update released this afternoon, the DSD stated that its field teams conducted multiple rounds of inspections and clearance operations at approximately 240 low-lying and blockage-prone locations during the heavy downpour.

As of noon, four flooding cases were confirmed at Castle Peak Road Tseun Wan section, Tsing Tsuen Road, Tsuen Wan Fu Yung Shan Road and Tong Fong Tseun in Ping Shan. 

Through the swift intervention of the response teams and the deployment of Mobile Powerful Pumping Robots, all four flooding incidents were fully resolved within one to two hours. Traffic flow has since resumed, and all affected roads have returned to normal.

The authorities noted they have conducted flood risk assessments based on the latest weather forecasts from the Observatory and are closely monitoring high-risk flooding locations.

For personal safety, residents are urged to stay away from rivers and drainage channels during heavy rain. 

Members of the public who discover blocked drains or flooding are also advised to call the department's 24-hour hotline at 2300 1110.

Drainage Services Departmentflooding

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