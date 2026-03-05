logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Leveraging HK's talent and global connectivity key to tech growth: Xiaomi's Lei Jun

NEWS
4 hours ago
logo
logo
logo
Lei Jun
Lei Jun
Lei JunXiaomi

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A person tries the electric sedan SU7 displayed at a Xiaomi store in Beijing, China May 29, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
Xiaomi says February EV deliveries topped 20,000, down from January
FINANCE
01-03-2026 15:17 HKT
Xiaomi's YU7 was first display in HK on September 4, 2025. SING TAO
Xiaomi launches safety advisory committee after EV accidents in China
INNOVATION
27-02-2026 22:32 HKT
A salesperson shows a new Xiaomi mobile phone to customers at a store in New Delhi, India, February 1, 2025. REUTERS/Priyanshu Singh
Xiaomi challenges India tax authority over tariffs on royalties in closely watched case
CHINA
25-02-2026 18:13 HKT
Shanghai Sunmi Technology
Shanghai Sunmi Technology passes HK listing hearing
INNOVATION
15-02-2026 20:20 HKT
REUTERS
Most automakers post lower January sales
INNOVATION
01-02-2026 18:30 HKT
REUTERS/Francis Mascarenhas
Xiaomi announces up to HK$2.5bn automatic share buyback plan
INNOVATION
22-01-2026 20:26 HKT
AFP/WANG ZHAO
Xiaomi targets 550,000 vehicle deliveries in 2026
INNOVATION
04-01-2026 16:16 HKT
BYD Dolphin Surf electric cars are parked infront of the venue where BYD carmaker holds a vehicle presentation event in Berlin, Germany May 21, 2025. REUTERS
Chinese EV makers deliver strong December sales, except BYD, Li Auto, Great Wall
INNOVATION
01-01-2026 19:55 HKT
Visitors walk past a Xiaomi logo at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS
Xiaomi's co-founder, VP, exec-director to offload US$2 billion shares
INNOVATION
28-12-2025 19:21 HKT
Visitors walk past a Xiaomi logo at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS
Xiaomi open-sources its self-developed AI large model, with "AI prodigy" Luo Fuli first public introduction
INNOVATION
17-12-2025 20:28 HKT
logo
(Video) Derek Cheung announces engagement to youngest district councillor Angel Chong
SOCIAL BUZZ
18 hours ago
First Dubai–Hong Kong flight landed as services gradually resume
NEWS
20 hours ago
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.