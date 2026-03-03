Water heater explosion in Tai Po injures 3, including grandmother and grandchildren

Read More
Rescuers search overnight for missing hiker, 60, in Tai Po
24-02-2026 05:49 HKT
Woman arrested for cutting husband's back with cleaver in Tai Po
12-02-2026 00:53 HKT
Drunk man arrested for vandalism at Tai Po restaurant
10-02-2026 01:16 HKT
Woman in reflective vest hospitalized after being struck by car in Tai Po
29-01-2026 13:40 HKT
Countdown to CNY: Tai Po's legendary wish-granting trees
28-01-2026 07:30 HKT
9 arrested in Tai Po gambling den raid
28-01-2026 00:43 HKT
Cyclist dies after being hit by car in Tai Po
26-01-2026 12:43 HKT
Wang Fuk Court fire: Death toll final at 168, no further updates
15-01-2026 18:56 HKT