logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

BEA asking HK$1 billion for mansion in The Peak, says Bloomberg

MARKET
23 mins ago
logo
logo
logo
BEAThe PeakmansionChen HongtianGough Hill Road

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Bank of East Asia (BEA). Sing Tao
Shares of Bank of East Asia slumps 12 percent on profit slide
MARKET
13-02-2026 13:58 HKT
(Online photo)
Final roll: Monopoly Dreams Hong Kong folds the board after six-years of adventure
HONG KONG NEWS
23-11-2025 18:19 HKT
The mansion on 15 Gough Hill Road. SING TAO
BEA assumes ownership of 18,000-sq-ft mansion in The Peak for $790m
HK PROPERTIES
10-09-2025 17:13 HKT
Bank of East Asia (BEA). Sing Tao
Bank of East Asia profit up 14 percent, lifts dividend by 26 percent
MARKET
21-08-2025 12:52 HKT
Burger King to close The Peak branch on Aug 31
HONG KONG NEWS
12-08-2025 23:33 HKT
Photo by SING TAO
Court order sees The Peak luxury residence change hands for $288m
HK PROPERTIES
11-06-2025 19:00 HKT
Thomas Shik. SING TAO
Hang Seng, BEA chief economists step down
MARKET
26-05-2025 15:51 HKT
A picture of Mount Nicholson by Wheelock, which is in charge of the property's sales.
Mount Nicholson on The Peak launching Penthouse B by tender
HK PROPERTIES
15-05-2025 16:16 HKT
Some banks continue to offer promotional rates to attract savers. Photo by REUTERS
Lenders lowering time deposit rates
WEALTH & INVESTMENT
21-04-2025 16:24 HKT
A rendition of Pok Fu Lam Road 138 on the property's official website.
Modern mansion in Pok Fu Lam sells for $300m
MARKET
13-04-2025 17:21 HKT
REUTERS/Henry Romero
HSBC full-year profit expected to fall 10.7 pc, fourth dividend to rise nearly 17 pc
MARKET
22-02-2026 19:23 HKT
Adult star Bonnie Blue announces pregnancy weeks after 400-men challenge
WORLD NEWS
18 hours ago
(File Photo)
Govt to extend retraining to domestic helpers while prioritizing local workers
HONG KONG NEWS
23 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.