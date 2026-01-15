logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Wall Street indexes end lower, led by drop in tech and bank shares

MARKET
27 mins ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Wall Street falls with financials amid credit card rate plan concern
MARKET
22 hours ago
S&P 500, Dow hit closing record highs; Walmart, tech climb
MARKET
13-01-2026 06:15 HKT
Wall Street ends mixed as tech dips, defense stocks rally
MARKET
09-01-2026 05:34 HKT
S&P 500 ends lower; AI stocks lift Nasdaq
MARKET
08-01-2026 05:14 HKT
Chip stocks jump on AI optimism; Dow ends at record high
MARKET
07-01-2026 05:19 HKT
Dow hits record, energy stocks end higher after US strikes Venezuela
MARKET
06-01-2026 05:33 HKT
Wall Street ends year's final session lower but ends 2025 with big annual gains
MARKET
01-01-2026 05:17 HKT
S&P 500, Nasdaq end flat in holiday-thin trade, Meta gains on deal
MARKET
31-12-2025 05:14 HKT
US stocks end down as tech shares drop ahead of New Year
MARKET
30-12-2025 06:18 HKT
Dow, S&P 500 close at record highs as Santa rally starts
MARKET
25-12-2025 02:58 HKT
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
CHINA NEWS
12-01-2026 07:49 HKT
‘Major Cold’: Intense winter monsoon to bring three days of chill after Jan 20
HONG KONG NEWS
16 hours ago
New seat belt rule for buses, minibuses, trucks takes effect Jan 25
HONG KONG NEWS
14-01-2026 03:33 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.