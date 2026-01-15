Wall Street indexes end lower, led by drop in tech and bank shares

Read More
S&P 500, Dow hit closing record highs; Walmart, tech climb
13-01-2026 06:15 HKT
Wall Street ends mixed as tech dips, defense stocks rally
09-01-2026 05:34 HKT
S&P 500 ends lower; AI stocks lift Nasdaq
08-01-2026 05:14 HKT
Chip stocks jump on AI optimism; Dow ends at record high
07-01-2026 05:19 HKT
Dow hits record, energy stocks end higher after US strikes Venezuela
06-01-2026 05:33 HKT
S&P 500, Nasdaq end flat in holiday-thin trade, Meta gains on deal
31-12-2025 05:14 HKT
US stocks end down as tech shares drop ahead of New Year
30-12-2025 06:18 HKT
Dow, S&P 500 close at record highs as Santa rally starts
25-12-2025 02:58 HKT
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
12-01-2026 07:49 HKT