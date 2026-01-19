logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Hang Seng Index falls in early trading on Monday

MARKET
1 hour ago
stocksHong KongHang Seng IndexHSI

Top News
Read More
The Henley.
Henderson sees 19 home sales over weekend
HK PROPERTIES
16 hours ago
Running as one : HKBU celebrates 70th anniversary with record-breaking team at Hong Kong Marathon
HONG KONG NEWS
17 hours ago
A trader works on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S. (Reuters)
S&P 500, Nasdaq open higher as chip stocks extend rally
MARKET
16-01-2026 22:38 HKT
HKEX has questioned at least five companies planning to pivot their core operations toward a digital asset treasury strategy. SING TAO
Hong Kong shares decline at close, Pop Mart falls 5pc
MARKET
16-01-2026 16:48 HKT
Hong Kong's Finance Secretary Paul Chan delivers the annual budget address at the Legislative Council in Hong Kong, China Feburary 26, 2025. REUTERS
Paul Chan: no further stamp duty cuts on stock transaction
MARKET
16-01-2026 13:53 HKT
HKEX
Hong Kong stocks erase early gains by midday
MARKET
16-01-2026 12:31 HKT
HK sees 195k new local and re-domiciled companies' registrations in 2025
MARKET
16-01-2026 11:24 HKT
People enjoy an afternoon walk on January 15, 2026 in Nuuk, Greenland. (Photo by Alessandro RAMPAZZO / AFP)
European military mission in Greenland as US aim 'remains intact'
WORLD NEWS
16-01-2026 09:56 HKT
HKEX
Hang Seng Index back to 27,000 points, up 0.64pc
MARKET
16-01-2026 09:51 HKT
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., April 14, 2025. (Reuters)
Wall Street opens higher as chip stocks shine
MARKET
15-01-2026 22:39 HKT
59 Hong Kong Marathon runners hospitalized, two in critical condition
HONG KONG NEWS
18 hours ago
Ethiopian winner celebrates with 'I love Hong Kong' at HK Marathon 2026
HONG KONG NEWS
21 hours ago
Celebrities and top officials join runners at HK Marathon 2026
HONG KONG NEWS
21 hours ago
