logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

HK aims to share tax info on crypto transactions with partners from 2028: Hui

MARKET
2 hours ago
logo
logo
logo
Representation of cryptocurrencies are seen in this illustration taken September 10, 2025. REUTERS
Representation of cryptocurrencies are seen in this illustration taken September 10, 2025. REUTERS
taxcryptotransactioninformationHong Kong

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Tap to Pay on iPhone. KPay
HK merchants can now accept contactless card payment with just iPhones, Apple says
TECH & STARTUP
2 hours ago
Hang Seng Index hits two-week low
MARKET
2 hours ago
SING TAO
Half of companies show optimism on HK economic outlook: HKGCC
MARKET
3 hours ago
Hang Seng Index falls at noon
MARKET
7 hours ago
Signage is seen at the headquarters of the Federal Communications Commission in Washington, D.C., U.S., August 29, 2020. REUTERS
FCC may bar Chinese telecom companies from connecting to US networks
MARKET
8 hours ago
Hang Seng Index falls at the open
MARKET
9 hours ago
Hang Seng Index drops on Monday despite upbeat trade data
MARKET
08-12-2025 17:00 HKT
Hong Kong stocks fall, China stocks up at noon
MARKET
08-12-2025 12:41 HKT
Hang Seng Index falls below 26,000 points
MARKET
08-12-2025 10:01 HKT
Ricky Wong, fourth from left.
Wheelock Properties' sales surpass 2,000 flats, garnering $23.5 b
HK PROPERTIES
07-12-2025 17:29 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
HONG KONG NEWS
08-12-2025 03:46 HKT
Man offers deep discount for Wang Fuk Court units; agents slam bid
HONG KONG NEWS
12 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.