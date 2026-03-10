logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Hong Kong shares rally on the expected de-escalation of Iran war

FINANCE
1 hour ago

by

Helen Zhong

logo
logo
logo
HKEX.
HKEX.
HSIHang Seng IndexHong KongstocksHang Seng Tech Index

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
HKEX. Singtao
Hong Kong shares rebound as Trump says Iran conflict could end soon
FINANCE
3 hours ago
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., May 19, 2025. REUTERS/Jeenah Moon
Wall Street opens lower as soaring crude prices fan inflation worries
FINANCE
15 hours ago
HKEX. Singtao
Hang Seng Index loses nearly 350 points on Monday
FINANCE
20 hours ago
HKEX.
Hang Seng Index hovers at 25,000 points by midday
FINANCE
09-03-2026 12:09 HKT
The logo of Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) is pictured in its office, in Hong Kong, China, June 10, 2025. REUTERS
Mideast war weighs on HK trading debuts hoping to ride early IPO momentum
FINANCE
09-03-2026 11:44 HKT
People walk past a bull and bear sculpture in front of the Korea Exchange building in Seoul on April 7, 2025. Asian equities collapsed on a black Monday on April 7 for markets after China hammered the United States with its own hefty tariffs, ramping up a trade war many fear could spark a recession. (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)
South Korean shares drop 8pc, trigger circuit breakers as won nears 1,500 per US dollar
FINANCE
09-03-2026 10:34 HKT
HKEX
Hang Seng Index slumps nearly 700 points on higher oil prices
FINANCE
09-03-2026 09:47 HKT
A Wall Street sign hangs in front of a U.S. Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Wall St opens lower as Middle East turmoil, weak jobs report weigh
FINANCE
06-03-2026 22:49 HKT
Hang Seng Index rallies on Friday as tech stocks rebound
FINANCE
06-03-2026 16:28 HKT
Tech shares lead a rally in Hang Seng Index at noon on Friday
FINANCE
06-03-2026 12:32 HKT
Chinese master's student stabbed to death in London after requesting US boyfriend to test for STDs
CHINA
08-03-2026 18:05 HKT
Israeli police and first responders gather at the site of an Iranian missile strike in the center of the Israeli coastal city of Tel Aviv, on March 8, 2026. (AFP)
Iran launches missiles as Khamenei's son takes charge
WORLD
09-03-2026 13:07 HKT
logo
(Online photo)
Real life Street Fighter: Lai King brawl between masked woman and onesie-clad man goes viral
SOCIAL BUZZ
18 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.