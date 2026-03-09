logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Hang Seng Index loses nearly 350 points on Monday

FINANCE
35 mins ago

by

Helen Zhong

logo
logo
logo
HKEX. Singtao
HKEX. Singtao
HSIHang Seng IndexHong KongstocksHang Seng Tech Index

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
HKEX.
Hang Seng Index hovers at 25,000 points by midday
FINANCE
5 hours ago
The logo of Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) is pictured in its office, in Hong Kong, China, June 10, 2025. REUTERS
Mideast war weighs on HK trading debuts hoping to ride early IPO momentum
FINANCE
5 hours ago
People walk past a bull and bear sculpture in front of the Korea Exchange building in Seoul on April 7, 2025. Asian equities collapsed on a black Monday on April 7 for markets after China hammered the United States with its own hefty tariffs, ramping up a trade war many fear could spark a recession. (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)
South Korean shares drop 8pc, trigger circuit breakers as won nears 1,500 per US dollar
FINANCE
6 hours ago
HKEX
Hang Seng Index slumps nearly 700 points on higher oil prices
FINANCE
7 hours ago
A Wall Street sign hangs in front of a U.S. Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Wall St opens lower as Middle East turmoil, weak jobs report weigh
FINANCE
06-03-2026 22:49 HKT
Hang Seng Index rallies on Friday as tech stocks rebound
FINANCE
06-03-2026 16:28 HKT
Tech shares lead a rally in Hang Seng Index at noon on Friday
FINANCE
06-03-2026 12:32 HKT
Hang Seng Index rises 147 points in early trading on Friday
FINANCE
06-03-2026 09:54 HKT
A Wall Street sign hangs in front of a U.S. Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Wall Street opens lower as investors weigh Middle East war risks
FINANCE
05-03-2026 22:44 HKT
Hang Seng Index pares most gains in afternoon on Thursday
FINANCE
05-03-2026 17:46 HKT
Chinese master's student stabbed to death in London after requesting US boyfriend to test for STDs
CHINA
23 hours ago
MPFA
Hong Kong mulls lifting mandatory pension contributions thresholds: regulator
FINANCE
08-03-2026 15:38 HKT
'Race For Water' charity trail run abruptly cancelled with no reason given
NEWS
08-03-2026 17:03 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.