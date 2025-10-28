logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Wall St scales fresh highs on tech earnings, US-China trade optimism

MARKET
57 mins ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Wall St ends higher amid mixed earnings, Trump-Xi meeting confirmed
MARKET
24-10-2025 05:11 HKT
Wall Street ends mixed as earnings lift the Dow
MARKET
22-10-2025 04:14 HKT
Wall St ends sharply higher as earnings optimism fuels risk appetite
MARKET
21-10-2025 04:10 HKT
Wall Street ends down; Zions sparks worries about regional banks
MARKET
17-10-2025 04:43 HKT
S&P 500 ends higher after strong bank earnings, chip stocks rally
MARKET
16-10-2025 05:28 HKT
Wall Street ends mixed; banks rally on upbeat results
MARKET
15-10-2025 04:39 HKT
Wall Street ends sharply higher on Trump China comments; Broadcom surges
MARKET
14-10-2025 04:40 HKT
Wall Street closes lower, pausing record-setting rally as earnings approach
MARKET
10-10-2025 06:05 HKT
S&P 500, Nasdaq end higher as tech strength outweighs Fed concerns
MARKET
09-10-2025 04:16 HKT
Wall Street indexes notch record high closes, investors bet rate cut
MARKET
10-09-2025 05:48 HKT
Benz Hui reportedly critically ill, celebs rush to hospital
HK & CHINA SHOWBIZ
12 hours ago
Fencer Vivian Kong’s LegCo bid unlikely amid passport concerns
HONG KONG NEWS
17 hours ago
Elderly woman dies after taxi collision in Sau Mau Ping
HONG KONG NEWS
27-10-2025 00:39 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.