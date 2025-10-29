logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Wall Street indexes post records as Nvidia jumps, megacap earnings ahead

MARKET
1 hour ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Wall St scales fresh highs on tech earnings, US-China trade optimism
MARKET
28-10-2025 04:05 HKT
Wall St ends higher amid mixed earnings, Trump-Xi meeting confirmed
MARKET
24-10-2025 05:11 HKT
Wall Street ends mixed as earnings lift the Dow
MARKET
22-10-2025 04:14 HKT
Wall St ends sharply higher as earnings optimism fuels risk appetite
MARKET
21-10-2025 04:10 HKT
Wall Street ends down; Zions sparks worries about regional banks
MARKET
17-10-2025 04:43 HKT
S&P 500 ends higher after strong bank earnings, chip stocks rally
MARKET
16-10-2025 05:28 HKT
Wall Street ends mixed; banks rally on upbeat results
MARKET
15-10-2025 04:39 HKT
Wall Street ends sharply higher on Trump China comments; Broadcom surges
MARKET
14-10-2025 04:40 HKT
Wall Street closes lower, pausing record-setting rally as earnings approach
MARKET
10-10-2025 06:05 HKT
S&P 500, Nasdaq end higher as tech strength outweighs Fed concerns
MARKET
09-10-2025 04:16 HKT
Benz Hui, 76, passes away; TVB veteran from prominent family
HK & CHINA SHOWBIZ
19 hours ago
Benz Hui reportedly critically ill, celebs rush to hospital
HK & CHINA SHOWBIZ
27-10-2025 16:17 HKT
Man stabbed by stranger in Sai Wan, bleeding heavily at scene
HONG KONG NEWS
8 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.