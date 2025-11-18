Wall Street indexes fall sharply; investors brace for jobs data, Nvidia results

Read More
Dow notches record high close; traders bet on end to government shutdown
12-11-2025 05:09 HKT
Wall Street ends sharply higher; Nvidia and Palantir lead AI surge
11-11-2025 05:11 HKT
Wall Street ends lower on tech valuations, economic jitters
07-11-2025 05:47 HKT
Wall Street indexes post records as Nvidia jumps, megacap earnings ahead
29-10-2025 05:14 HKT
Wall St scales fresh highs on tech earnings, US-China trade optimism
28-10-2025 04:05 HKT
Wall St ends higher amid mixed earnings, Trump-Xi meeting confirmed
24-10-2025 05:11 HKT