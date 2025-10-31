logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Wall Street indexes fall as Meta, Microsoft drag, along with Fed rate concerns

MARKET
42 mins ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
S&P 500 flat, trade choppy after Powell does not guarantee December Fed rate cut
MARKET
30-10-2025 04:07 HKT
Wall Street indexes post records as Nvidia jumps, megacap earnings ahead
MARKET
29-10-2025 05:14 HKT
Wall St scales fresh highs on tech earnings, US-China trade optimism
MARKET
28-10-2025 04:05 HKT
Wall St ends higher amid mixed earnings, Trump-Xi meeting confirmed
MARKET
24-10-2025 05:11 HKT
Wall Street ends mixed as earnings lift the Dow
MARKET
22-10-2025 04:14 HKT
Wall St ends sharply higher as earnings optimism fuels risk appetite
MARKET
21-10-2025 04:10 HKT
Wall Street ends down; Zions sparks worries about regional banks
MARKET
17-10-2025 04:43 HKT
S&P 500 ends higher after strong bank earnings, chip stocks rally
MARKET
16-10-2025 05:28 HKT
Wall Street ends mixed; banks rally on upbeat results
MARKET
15-10-2025 04:39 HKT
Wall Street ends sharply higher on Trump China comments; Broadcom surges
MARKET
14-10-2025 04:40 HKT
Siblings nabbed for laundering HK$13 million through fake sneaker sales
HONG KONG NEWS
28-10-2025 17:44 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
HK may face November surprise with a potential tropical cyclone next week
HONG KONG NEWS
29-10-2025 13:56 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.