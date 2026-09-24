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SPORT
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FOOTBALL

Manchester United forecasts record revenue on Champions League return despite seventh straight annual loss

FOOTBALL
1 hour ago
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Photo: Reuters
Photo: Reuters

Manchester United has forecast record revenue of between £740 million and £760 million for fiscal 2027, boosted by its return to the Champions League, even as the club reported a seventh consecutive annual loss.

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The club reported a net loss of £43 million for the year ended June 30, 2026, wider than the £33 million loss a year earlier, due to costs related to player acquisitions and the sacking of former head coach Ruben Amorim. An exceptional cost of £8.2 million was incurred for Amorim's departure and restructuring.

The losses have reached nearly £190 million since fiscal 2024, despite cost-cutting measures by minority shareholder Jim Ratcliffe, including job cuts and higher ticket prices. The Premier League's Profitability and Sustainability Rules cap club losses at £105 million over three years.

Revenue for fiscal 2026 was £677.6 million. CEO Omar Berrada said the club would continue a disciplined approach to ensure finances remain sustainable.

United's New York-listed shares, up almost 24 per cent this year, fell 3 per cent in US premarket trading. The club sits 12th in the Premier League with five points from five games.

Manchester United revenue forecast Champions League

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