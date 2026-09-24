Manchester United forecasts record revenue on Champions League return despite seventh straight annual loss

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Cunha leveller spares Man Utd third defeat in a week
21-09-2026 04:10 HKT
Maitland-Niles screamer earns Everton 2-2 draw with Man Utd
07-09-2026 02:17 HKT
Fernandes hat-trick inspires Man Utd rout of Ipswich
31-08-2026 04:23 HKT
Carrick keeps calm despite Man Utd misery, big-spending Spurs crushed
23-08-2026 12:43 HKT
Manchester United U16s to play in Mong Kok twice
12-08-2026 20:25 HKT
Man United sign Tielemans on five-year deal
15-07-2026 05:33 HKT
Fernandes equals league assist record in United's 3-2 win over Forest
18-05-2026 01:26 HKT
10-man Newcastle beat Man Utd 2-1 to end Carrick's unbeaten run
05-03-2026 06:49 HKT