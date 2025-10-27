Arsenal go clear after win over Palace, Man City slip up at Villa

Read More
Arsenal run riot to crush Atletico Madrid
22-10-2025 07:25 HKT
Buendia seals comeback win for Villa at Tottenham
20-10-2025 02:55 HKT
Arteta delighted with Arsenal's fight in late show at Newcastle
29-09-2025 03:50 HKT
Martinelli snatches late point for Arsenal in 1-1 draw with Man City
22-09-2025 01:55 HKT
Last-gasp Salah penalty earns below-par Liverpool victory at Burnley
15-09-2025 02:34 HKT
Man City and Haaland clobber United 3-0 in Manchester derby
15-09-2025 02:32 HKT
Szoboszlai sizzler gives Liverpool 1-0 victory over Arsenal
01-09-2025 05:00 HKT
Brighton's Gruda grabs last-gasp winner to sink Man City 2-1
01-09-2025 04:49 HKT
Fernandes misses penalty as Fulham hold Man Utd to 1-1 draw
25-08-2025 03:52 HKT