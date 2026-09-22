Ligent Technologies jumps in Hong Kong debut, outpacing key indices

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Anthropic considers releasing new AI model ahead of IPO, sources say
19-09-2026 11:25 HKT
China's Forms Syntron delays $940 million Hong Kong listing
18-09-2026 12:15 HKT
Tinci Materials to launch IPO in Hong Kong in fourth quarter
16-09-2026 16:20 HKT
Syngenta confidentially files for HK IPO, aiming to raise US$5 bln
15-09-2026 14:56 HKT
China's DeepSeek hires dealmaker as CFO ahead of possible IPO
15-09-2026 10:56 HKT
Law Society proposes allowing solicitors to be appointed Senior Counsel
21-09-2026 01:56 HKT